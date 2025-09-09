< sekcia Slovensko
NRSR: Poslanci sa v závere dňa venovali novele rokovacieho poriadku
Úprava má priniesť viaceré zmeny, ako rušenie povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravy rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý rokovací deň 39. schôdze diskusiou o novele rokovacieho poriadku parlamentu. Predložili ju predstavitelia koaličných strán - Tibor Gašpar (Smer-SD), Róbert Puci (Hlas-SD) a Adam Lučanský (SNS). Úprava má priniesť viaceré zmeny, ako rušenie povinnosti čítať pozmeňujúci návrh či úpravy rečníckych časov aj postupu pri hodine otázok.
„Na tvorbe návrhu sa minimálne zo 60 až 70 percent podieľala aj opozícia. Prechádzalo tomu viacero stretnutí, kde sme sa na niektorých navrhovaných zmenách dohodli, no, samozrejme, na niektorých nie. My za koalíciu sme sa rozhodli predložiť návrh v takej podobe, v ktorej sme zapracovali aj tie zmeny, na ktorých zhoda nebola,“ priblížil Gašpar v pléne NR SR.
Úprava podľa neho reaguje na problémy z praxe. „Chceli sme v podstate zefektívniť chod a priebeh rokovania v pléne, ale aj vo výboroch,“ doplnil. Vyzdvihol viaceré navrhované zmeny. Odmietol kritiku o tom, že by sa úpravou malo obmedzovať vystupovanie opozícii. „Ak sa budeme rozprávať o úprave rečníckych časov osôb, ktoré môžu vystúpiť v pléne, tak je to len z toho dôvodu, aby NR SR rokovala plynule a efektívne,“ argumentoval. Avizoval aj prípravu etického kódexu poslanca, na ktorý odkazuje rokovací poriadok. „Úprava ešte nie je dokončená. (...) Chceme k tomu opäť osloviť aj opozičné kluby, ktoré môžu prispieť svojim názorom,“ dodal.
Opozičná poslankyňa Lucia Plaváková (PS) ocenila postup pri príprave zmeny rokovacieho poriadku. „Bola tu snaha naprieč celým politickým spektrom si vypočuť všetky návrhy jednotlivých poslaneckých klubov a prísť s výsledkom, ktorý by mohol byť aj konsenzuálny,“ skonštatovala. Viaceré časti novely vyzdvihla. Poukázala na to, že do finálnej podoby sa zapracovalo aj niekoľko námetov z dielne opozície. Vyjadrila však nesúhlas s niektorými návrhmi. Hovorila napríklad o likvidácii tretieho čítania. Mrzí ju tiež, že sa do novely nedostal návrh PS, aby poslanci mohli čerpať materskú, respektíve rodičovskú dovolenku, počas ktorej by mohol do NR SR nastúpiť náhradník.
Poslanec Ondrej Dostál (SaS) si myslí, že väčšina zmien navrhovaných v úprave je v poriadku. Poukázal na to, že s viacerými prišla aj SaS. Ide okrem iných o presnejšie odôvodňovanie návrhov na skrátené legislatívne konanie. Poslanca preto mrzí, že sa do finálnej podoby dostali aj návrhy, na ktorých nedošlo k zhode. „Považujem to za premárnenú šancu. Mohol to byť spoločný návrh,“ vyhlásil. V tejto súvislosti upozornil na body, s ktorými opozícia nesúhlasí a pre ktoré novelu ako celok nechce podporiť. Kritizoval napríklad návrh skrátenia dĺžky vystúpenia písomne prihlásených poslancov.
Zákonodarcovia sa vrátia do lavíc opäť v stredu (10. 9.). Rokovací deň by mali odštartovať viacerými vládnymi návrhmi. Na programe majú body z dielne ministerstiev zdravotníctva, investícií, spravodlivosti a životného prostredia.
