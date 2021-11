Poslanci sa zídu v utorok, rokovať majú o rozpočtoch pre inštitúcie

Bratislava 28. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú pokračovať v rokovaní 51. schôdze od utorka (30. 11.) od 9.00 h. Rokovať majú o návrhoch rozpočtu Sociálnej poisťovne i Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako aj o správe o finančnej stabilite. Plénum v uplynulom týždni prebralo takmer polovicu bodov schváleného programu schôdze.



V závere schôdze majú poslanci rokovať o reforme nemocníc, štátnom rozpočte na budúci rok a tiež hlasovať o reforme národných parkov. Čaká ich aj voľba komisára pre deti a komisára pre zdravotne postihnutých. Definitívne majú tiež rozhodnúť o výstavbe nájomných bytov.



Poslanci majú voliť komisárov vo štvrtok (2. 12.). Na post komisára pre zdravotne postihnutých kandiduje len doterajšia komisárka Zuzana Stavrovská. Na post komisára pre deti majú poslanci vyberať z ôsmich kandidátov. Poslancov čaká tiež prerokovanie správy o činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva za rok 2020.



Plénum má definitívne rozhodnúť aj o tom, či sa pri výbere šéfa polície posilní vplyv ministra vnútra. Rokovať majú aj o novele, ktorou sa má skrátiť volebné moratórium na 48 hodín. Predvolebné prieskumy by tak mohli byť zverejňované aj tri dni pred voľbami.



Parlament čaká v závere schôdze tiež rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2022 a rozpočte verejnej správy na nasledujúce tri roky. Návrh predpokladá deficit na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP. Na záver sa presunula aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti.



Reforma nemocníc prešla do druhého čítania aj s pomocou nezaradených poslancov, Sme rodina ju nepodporilo a stále má výhrady. Podľa reformy by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc. Legislatíva ráta aj s novým určením minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast.



Sme rodina nepodporuje ani reformu národných parkov, ktorá rieši presun správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Poslanci by mali na schôdzi hlasovať o jej posunutí do druhého čítania.



Na programe schôdze sú aj návrhy noviel opozičných poslancov. Tomáš Valášek (nezaradený) navrhuje napríklad upraviť definíciu znásilnenia.