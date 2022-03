Poslanci Národnej rady SR sa zídu opäť v utorok

Bratislava 20. marca (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) sa zídu opäť v utorok (22. 3.). Na programe aktuálnej 60. schôdze majú ešte viacero neprerokovaných bodov. Rozhodnúť by mali aj o viacerých vládnych návrhoch v skrátenom legislatívnom konaní.



Program aktuálnej schôdze sa rozšíril o vládny návrh zákona o verejnom obstarávaní. Jeho cieľom je možnosť vylúčiť uchádzačov z rizikových krajín z verejného obstarávania. Právnou normou spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie by sa malo plénum zaoberať v utorok ráno.



V druhom čítaní je vládna novela zákona o reguláciách v sieťových odvetviach, ktorej sa plénum venuje v zrýchlenom režime. Novela predpokladá rozšírenie okruhu cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve.



Rozhodnúť by mali poslanci aj o balíku legislatívnych zmien reagujúcich na situáciu na Ukrajine - tzv. lex Ukrajina. Rieši príspevok za ubytovanie odídencov, ktorý má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec. Podľa návrhu by tiež žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Aj o tejto zmene rokuje parlament zrýchlene.



Poslanci by mali na tejto schôdzi definitívne rozhodnúť napríklad o novele vysokoškolského zákona. Tá má priniesť skrátenie externého štúdia, zavedenie výkonnostných zmlúv či zmeny pri voľbe rektora. Očakáva sa predloženie rozsiahleho pozmeňujúceho návrhu. Voči novele majú námietky viacerí zástupcovia akademickej obce. Definitívne by sa mali poslanci vyjadriť aj k návrhu zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte či k novele zákona o cestnej premávke. Tá rieši prechodné obdobie a ustanovenia k parkovaniu na chodníku.



Očakáva sa aj rozhodnutie o súdnej mape. Z reformného balíka ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej prešiel do druhého čítania len návrh týkajúci sa nových sídel a obvodov okresných súdov. Hovorí, že v praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. Koalícia mala rokovať o kompromisnom pozmeňujúcom návrhu. Návrh by mali poslanci prerokovať v piatok (25. 3.).



Na programe ostalo aj viacero poslaneckých návrhov. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho chcú čiastočne zachovať delegovanú preskripciu liekov. Tomáš Valášek (nezaradený) navrhuje zaviesť dvojstupňový systém registrácie cirkví.



Plénum by sa malo zaoberať aj správami o činnosti verejného ochrancu práv a komisárky pre deti za uplynulý rok. V programe je aj petícia občanov "Za lepšiu ochranu prírody".