Poslancov čaká v utorok voľba kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry

Bratislava 29. novembra (TASR) – Poslanci Národnej rady SR sa zídu na schôdzi opäť v utorok. Čaká ich voľba kandidáta na generálneho prokurátora a tiež rokovanie o reforme justície. Na programe 18. schôdze majú aj návrh rozpočtu na nasledujúci rok a vetovanú novelu vysokoškolského zákona, ktorá má zaviesť odoberanie titulov.



Kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR by mali poslanci voliť v utorok. Medzi uchádzačmi sú prokurátor GP Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment. Všetci prešli verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.



Poslanci by mali tiež definitívne rozhodnúť o reforme súdnictva a s ňou súvisiacich zmenách v ústave. Reforma hovorí o zmene zloženia Ústavného súdu a Súdnej rady. Súčasťou je aj návrh na zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov.



Zrušiť by sa mohla aj rozhodovacia imunita sudcov. V súvislosti s reformou požiadal o vystúpenie v pléne aj predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan.



Prerokovať majú zákonodarcovia počas schôdze aj návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky. Vyplýva z neho, že deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 % hrubého domáceho produktu. Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.



Vetovaná novela zákona o vysokých školách rieši otázku odoberania akademických titulov. Niektoré ustanovenia nie sú podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej v súlade s ústavou. Novelu však považuje za správnu.



Problematická je podľa prezidentky otázka odvolávania vysokoškolských profesorov. Pripomína, že podľa ústavy môže prezident SR vysokoškolských profesorov iba vymenovať, nie odvolávať. Nedostatok by mali poslanci odstrániť tým, že do predloženej novely ústavy v súvislosti s reformou justície pridajú aj právomoc prezidentky odoberať titul profesor. Následne plánujú veto hlavy štátu prelomiť.