Schválili pozmeňujúce návrhy, zmenu ústavy zatiaľ neodhlasovali

Bratislava 17. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok hlasovali len o pozmeňujúcich návrhoch podaných k vládnej novele Ústavy SR. Parlament podporil pozmeňujúci návrh, ktorý obsahuje podmienky KDH a KÚ. Plénom neprešiel návrh Hlasu-SD na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy. O novele zákona ako o celku by sa malo hlasovať až na jeseň.



Plénom v utorok prešiel spoločný pozmeňujúci návrh koalície a KDH a poslancov z KÚ. Do ústavy má podľa neho pribudnúť zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že mama je žena a otec je muž. Prešiel aj návrh na definíciu pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách. Poslanci podporili aj návrh, podľa ktorého školské predmety poskytujúce informácie o ľudskom tele, zdraví, hygienických návykoch a ochrane pred násilím a zneužívaním nebudú podliehať požiadavke predchádzajúceho súhlasu zákonného zástupcu. Ďalším pozmeňujúcim návrhom sa posunula účinnosť novely ústavy na 1. november. Poslanci neodsúhlasili návrh Hlasu-SD na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy. Podporu nedostal ani návrh KDH na posilnenie výhrady vo svedomí.



Keďže v druhom čítaní boli schválené pozmeňujúce návrhy, podľa rokovacieho poriadku sa koná tretie čítanie najskôr na druhý deň po ich schválení, keďže parlament nerozhodol inak. Koalícia už avizovala, že celkové hlasovanie o novele ústavy sa presunie na septembrovú schôdzu, pretože návrh nemá garantovanú dostatočnú podporu od poslancov. Na prijatie zmeny ústavy je potrebných 90 hlasov.



Podľa návrhu novely ústavy sa majú do nej zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má do nej aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má riešiť aj adopcie detí.