Poslanci schválili skrátené konanie k dvom vládnym návrhom

Bratislava 3. júna (TASR) – Poslanci Národnej rady SR budú o novele zákona o športe a o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Zrýchlený režim odsúhlasili na stredajšom rokovaní parlamentu.



Novelou zákona o športe by sa mohla upraviť činnosť orgánov športových organizácií počas krízovej situácie. Zefektívniť sa má aj použitie finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktoré môže negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia.



Vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách by mal Slovensku umožniť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie. Pokryť by sa nimi mohli výdavky na pomoc trhu práce počas mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie nového koronavírusu.