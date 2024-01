Poslanci ukončili 6. schôdzu, neprerokované body presunuli

Bratislava 26. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok ukončili 6. schôdzu. Urobili tak po hlasovaní, pri ktorom posunuli do druhého čítania novelu Trestného zákona.



Neprerokované body programu 6. schôdze sa majú zaradiť do programu ďalšej riadnej schôdze. Tá by sa mala začať nasledujúci týždeň v stredu 31. januára o 13.00 h.



Pokračovať by na nej teda mala diskusia o novele Trestného zákona v druhom čítaní, keď bude možné predkladať aj pozmeňujúce návrhy. Následne by sa malo o novele definitívne rozhodnúť.



Okrem toho ostalo na programe 6. schôdze niekoľko poslaneckých návrhov. Viacerí zákonodarcovia predložili návrhy aj na plánovanú ďalšiu riadnu schôdzu.