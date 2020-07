Poslanci ukončili 9. schôdzu odsúhlasením zmien v zákone o prokuratúre

Bratislava 15. júla (TASR) - Stredajším hlasovaním o novele upravujúcej výber generálneho aj špeciálneho prokurátora a o zákone proti byrokracii ukončili poslanci deviatu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Plénum rokovalo šesť dní, išlo o poslednú riadnu schôdzu pred letnou prestávkou. Poslanci by mali do lavíc opäť zasadnúť v septembri.



Poslanci počas júlovej schôdze schválili viaceré vládne návrhy v tzv. skrátenom legislatívnom konaní, ktoré reagovali na pandémiu nového koronavírusu. Išlo napríklad o tzv. podnikateľské kilečko, teda balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.



V zrýchlenom režime poslanci upravili dôvody na odvolanie komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.



Poslanci tiež odobrili novelizáciu štátneho rozpočtu na tento rok. Hotovostný schodok štátu sa zvýši o 9,2 miliardy eur. Tiež majú vzrásť celkové výdavky štátu o takmer 7,8 miliardy eur.



Plénum definitívne odobrilo zmeny v zákone o prokuratúre. Rozšíriť sa má okruh uchádzačov na funkciu generálneho i špeciálneho prokurátora. Na obe funkcie by už nemusel kandidovať len prokurátor. Rozšíriť by sa mal tiež okruh osôb a inštitúcií, ktoré kandidátov navrhujú. Schválená legislatíva tiež upravuje dôvody na odvolanie špeciálneho i generálneho prokurátora.



Poslanci mali počas júlovej schôdze na stole viaceré návrhy upravujúce oblasť potratov. Do druhého čítania posunuli novelu z dielne poslancov OĽaNO, ktorí navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu. Zaviesť chcú tiež potrebu dvoch nezávislých lekárskych posudkov v prípade interrupcií zo zdravotných dôvodov i obsiahlejšie hlásenie o potratoch. Plénum by malo o novele definitívne rozhodnúť v septembri. Návrhy ĽSNS, ktoré by obmedzili vykonávanie potratov, poslanci odmietli.