Poslanci ukončili deň diskusiou o pôsobení OSSR v rámci misie NATO

Bratislava 3. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili prvý deň ôsmej schôdze národnej rady. V závere dňa sa venovali diskusii o pokračovaní pôsobenia Ozbrojených síl (OS) SR v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence - eFP) NATO v Lotyšsku, Litve, Estónsku a Poľsku. Súčasný mandát v rámci zahraničnej misie by sa pre opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia COVID-19 mohol predĺžiť do 15. decembra.



Opoziční poslanci z ĽSNS nesúhlasili s predloženým vládnym návrhom na zmenu mandátu a na vyslanie OSSR v rámci operácie. Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) počas diskusie povedal, že nevyslyšať pomoc partnerov by bolo proti princípu solidarity, ktorou sa riadi Aliancia. Slovensko má podľa neho dôvod dotknutým krajinám pomôcť. Vysvetlil, že ak prestane platiť, že si majú členovia Aliancie navzájom pomáhať, môže to mať pre Slovensko následky, keďže je menším partnerom.



Poslanci budú pokračovať v schôdzi vo štvrtok (4. 6.) od 9. hodiny ráno. Venovať sa majú dvom vládnym novelám, o ktorých rokujú v zrýchlenom režime a ktoré v stredu posunuli do druhého čítania, a to o novele zákona o športe a vládnom návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách. Na programe schôdze majú poslanci tiež novelu zákona o prokuratúre, očakáva sa diskusia k zmenám v spôsobe voľby generálneho prokurátora. Čaká ich tiež tradičná hodina otázok.