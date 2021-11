NR SR: Poslanci ukončili deň diskusiou k reforme národných parkov

Bratislava 2. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkový rokovací deň diskusiou k reforme národných parkov. Poslanci Jaromír Šíbl (OĽANO) i Jaroslav Karahuta (Sme rodina) predložili rozsiahle pozmeňujúce návrhy, v diskusii o reforme by mali zákonodarcovia ešte pokračovať v stredu (3. 11.) ráno.



Šíbl skonštatoval, že o novele zákona o ochrane prírody diskutovali aj s dotknutými skupinami. "Okrem iného bolo vykonaných deväť prerokovaní priamo v regiónoch jednotlivých národných parkov," poznamenal s tým, že prebehlo aj medzirezortné pripomienkové konanie. Deklaroval, že mali záujem zapracovať do návrhu všetky relevantné pripomienky, ktorých účelom bolo zlepšiť reformu. Výsledkom má byť pozmeňujúci návrh, ktorý predložil.



Zmenami, ktoré navrhol, sa majú zjednotiť kroky prechodu správy pozemkov v národných parkoch. Zriadiť sa majú správy národných parkov, ktoré budú mať obdobnú pôsobnosť ako Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, no ich územná pôsobnosť má byť obmedzená a majú spravovať pozemky vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktoré budú predmetom prechodu.



Návrhom mieni okrem iného špecifikovať súvisiaci hnuteľný a nehnuteľný majetok nachádzajúci sa mimo územia národných parkov. Spresniť navrhol aj pojem "organizácia ochrany prírody". Doterajší správcovia a správy národných parkov by mali byť povinní vyhotoviť o prechode správy protokol. Šíbl tvrdí, že sa tak má dosiahnuť precízna inventarizácia pozemkov.



Karahuta zdôraznil, že Sme rodina pri reforme naďalej trvá na zonácii. Poukázal aj na aktuálny stav na slovenskom vidieku a podotkol, že zásadné reformy sa nemôžu robiť od stola. Pýta sa, či je podstatné len minúť financie z plánu obnovy alebo ich minúť na zlepšenie kvality života ľudí či ochrany prírody. V reforme nevidí vyhodnocovanie efektivity, len prevod pozemkov. "Nerobme z toho akciu na míňanie peňazí," apeloval.



V reforme plánuje doplniť, aby cieľom ochrany národného parku bolo jeho zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov, čo sa má zabezpečiť zonáciou národného parku. Okrem iného navrhuje k 31. marcu 2022 zriadenie správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody, ktoré budú spravovať a obhospodarovať hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý bude predmetom prechodu správy.



Navrhuje aj konkrétne kroky súvisiace s presunom správy. Spresniť mieni aj použitý pojem organizácia ochrany prírody.