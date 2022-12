Poslanci ukončili deň, pokračujú vo štvrtok o 11.00 h hlasovaním

Bratislava 21. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili stredajšie rokovanie opätovnou diskusiou o návrhu štátneho rozpočtu. Po prečítaní posledného pozmeňujúceho návrhu prerušil podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) 78. schôdzu do štvrtka (22. 12.) do 11.00 h.



Pokračovať by tak poslanci mali až hlasovaním. Definitívne by mali rozhodnúť o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ale aj o ďalších novelách, ktoré s ním súvisia.



Hlasovať budú aj o novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorej sa venovali v zrýchlenom režime. Legislatívna úprava hovorí, že rozpočet verejnej správy nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov.



Vyjadriť sa majú poslanci aj k zavedeniu novej dane z plynovodov, zvýšeniu dane z liehu či k zrušeniu koncesionárskych poplatkov.