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NRSR: Poslanci ukončili deň, venovali sa predĺženiu volebného obdobia
Do lavíc sa poslanci vrátia opäť v utorok (16. 6.) ráno. Pokračovať by mali v diskusii o predĺžení volebného obdobia.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili pondelkové rokovanie aktuálnej 52. schôdze. Celý deň venovali debate o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Jeden predložila skupina poslancov za Hlas-SD a nezaradený poslanec Roman Malatinec. Druhý má v parlamente SNS. Oba návrhy sú v druhom čítaní a rokuje sa o nich v tzv. zlúčenej rozprave.
Hlas chce návrhom presadiť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Predložil aj pozmeňujúci návrh, ktorým chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Národniari chcú svojím návrhom taktiež predĺžiť funkčné obdobie samospráv na päť rokov, ale zároveň predĺžiť na daný čas aj volebné obdobie NR SR. Tieto zmeny možno presadiť novelizáciou Ústavy SR, na čo bude treba aspoň 90 hlasov.
Do lavíc sa poslanci vrátia opäť v utorok (16. 6.) ráno. Pokračovať by mali v diskusii o predĺžení volebného obdobia. Následne by sa mali dostať k výročnej správe o pokroku SR v roku 2026 a návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025 z dielne ministerstva financií. V utorok sa hlasovať nebude, najbližšie hlasovanie čaká poslancov v stredu (17. 6.). Okrem riadnej schôdze sa v utorok popoludní poslanci pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického (Smer-SD) a Samuela Migaľa (nezávislý).
Hlas chce návrhom presadiť predĺženie volebného obdobia v samosprávach zo štyroch na päť rokov. Predložil aj pozmeňujúci návrh, ktorým chce zaviesť možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom. Národniari chcú svojím návrhom taktiež predĺžiť funkčné obdobie samospráv na päť rokov, ale zároveň predĺžiť na daný čas aj volebné obdobie NR SR. Tieto zmeny možno presadiť novelizáciou Ústavy SR, na čo bude treba aspoň 90 hlasov.
Do lavíc sa poslanci vrátia opäť v utorok (16. 6.) ráno. Pokračovať by mali v diskusii o predĺžení volebného obdobia. Následne by sa mali dostať k výročnej správe o pokroku SR v roku 2026 a návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2025 z dielne ministerstva financií. V utorok sa hlasovať nebude, najbližšie hlasovanie čaká poslancov v stredu (17. 6.). Okrem riadnej schôdze sa v utorok popoludní poslanci pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického (Smer-SD) a Samuela Migaľa (nezávislý).