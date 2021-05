Poslanci ukončili diskusiu k vládnemu programu, hlasovať majú v utorok

Bratislava 3. mája (TASR) – V parlamente sa v pondelok večer skončila diskusia k programovému vyhláseniu vlády. Počas piatku a pondelka v nej v pléne Národnej rady SR vystúpilo okolo 40 rečníkov. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) prerušil schôdzu do utorka do 10:00, keď by mal predstúpiť so záverečným slovom premiér Eduard Heger (OĽANO). Následne majú poslanci hlasovať o vládnom programe a vyslovení dôvery Hegerovmu kabinetu.



Program vlády predložil premiér na mimoriadnu schôdzu NR SR v piatok, keď v rozprave dominovali vyjadrenia viacerých členov kabinetu. Ministri pokračovali aj v pondelok ráno. Následne sa počas pondelka do diskusie zapojili opoziční i koaliční poslanci.