Poslanci ukončili diskusiu k vládnemu programu aj rokovací deň

Bratislava 14. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu podvečer ukončili diskusiu o programovom vyhlásení vlády (PVV) Ľudovíta Ódora, a tým aj druhý rokovací deň 94. schôdze.



Diskusia o vládnom programe trvala dva dni, vystúpili v rámci nej viacerí poslanci, viackrát sa vyjadril aj premiér a niektorí ministri. Zákonodarcovia sa zapájali aj faktickými poznámkami.



Ódor poslancov požiadal o dôveru a predstavil základné priority programu vlády. Deklaroval, že jeho kabinet má ambíciu priniesť pokoj aj kultivovanú politickú diskusiu. Aktuálne podľa jeho slov treba zabezpečiť riadny chod štátu, prípravu a implementáciu opatrení na pomoc obyvateľom s infláciou, ale aj riešiť štátne financie.



Viacerí poslanci vládnemu programu vyčítali, že obsahuje len málo konkrétnych riešení. Smeru-SD chýbalo aj zhodnotenie aktuálneho stavu v SR. Naopak, SaS či nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera avizovali podporu vláde. Sme rodina sa plánuje pri hlasovaní o dôvere zdržať.



Rozhodnúť o vládnom programe a vyslovení dôvery kabinetu odborníkov by mali zákonodarcovia vo štvrtok (15. 6.) o 11.00 h. Na to, aby vláda získala dôveru parlamentu potrebuje aspoň 76 hlasov poslancov.



Okrem toho by malo plénum rozhodnúť aj o legislatívnych návrhoch, ktoré vrátila na opätovné prerokovanie prezidentka Zuzana Čaputová. Vyjadriť by sa mali aj k balíku prerokovaných návrhov, o ktorých nerozhodli na májovom rokovaní.



Popoludní o 14.00 h čaká poslancov aj tradičná hodina otázok.