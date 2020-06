Poslanci po piatich dňoch ukončili ôsmu schôdzu parlamentu

Bratislava 10. júna (TASR) – Poslanci v stredu ukončili ôsmu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Plénum zasadalo päť dní. Zákonodarcovia v závere posunuli do druhého čítania napríklad novelu zákona o prokuratúre, odobrili aj výročnú správu Ústavu pamäti národa (ÚPN). Poslancom ĽSNS sa nepodarilo návrhom novely Zákonníka práce presadiť zákaz maloobchodného predaja v nedeľu.



Poslancov v pléne najviac zamestnala práve diskusia o zmene voľby generálneho prokurátora a zákaz maloobchodného predaja v nedeľu z dielne opozičnej ĽSNS. Na ôsmej schôdzi parlament schválil viaceré vládne novely zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, napríklad pomoc podnikateľom s nájomným, odklad platenia odvodov pre prevádzkovateľov hazardu či čiastočné uvoľnenie zákazu predaja ochranných pomôcok.



Podľa harmonogramu schôdzí parlamentu na rok 2020 by mali poslanci do lavíc zasadnúť opäť 7. júla.