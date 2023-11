Poslanci budú pokračovať v diskusii o programovom vyhlásení v utorok

Bratislava 16. novembra (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini ukončil tretí rokovací deň tretej schôdze v tomto volebnom období a prerušil diskusiu o programovom vyhlásení vlády. Poslanci v nej budú pokračovať v utorok (21. 11.) od 9.00 h ráno. Prihlásených do diskusie ostalo ešte zhruba desať rečníkov.



Po prerokovaní vládneho programu by mali zákonodarcovia rozhodnúť o vyslovení dôvery vláde Roberta Fica (Smer-SD). Doteraz sa do diskusie zapájali najmä opoziční poslanci. Vládnemu programu vyčítali, že je málo konkrétny. PVV predložil poslancom premiér a požiadal ich o vyslovenie dôvery. Vystúpil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD).



Okrem vládneho programu majú poslanci na aktuálnej schôdzi prerokovať aj dve novely v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o novelu zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a novelu zákona o 13. dôchodku.