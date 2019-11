Diskusia o podpore folklóru a knižníc ukončila rokovanie parlamentu

Bratislava 28. novembra (TASR) - Diskusiou k návrhu novely, ktorou by sa mala posilniť finančná podpora folklóru a obnovy knižníc na Slovensku, ukončili poslanci Národnej rady (NR) SR tretí rokovací deň 53. schôdze NR SR.



Poslanci v závere dňa rokovali o novele zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú do parlamentu predložili poslanci za Smer-SD Dušan Jarjabek a Ján Senko.



Dotáciu z rozpočtu by podľa poslancov mohol rezort poskytovať aj na účel podpory miestnej a regionálnej kultúry, ako aj na obnovu knižníc a knižničného fondu.



Novelou chcú tiež podporiť skvalitnenie, modernizáciu a rozvoj verejných knižníc. Zlepšiť by sa mohla ochrana a bezpečnosť knižničných fondov. Súčasťou novej legislatívy by podľa poslancov mohlo byť aj zadefinovanie pojmu kultúrneho poukazu.



V piatok (29. 11.) sa budú poslanci venovať štátnemu rozpočtu, hlasovať sa nebude. Diskusia k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa začne od 9. hodiny ráno. Deficit verejných financií by mal byť 0,68 % HDP v tomto roku. Zákon roka počíta s tým, že v budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Hrubý dlh verejnej správy by však mal klesať.



Rezort financií už pripravil aj zmeny v rozpočte, schválil ich v pondelok (25. 11.) parlamentný finančný výbor. Šéf rezortu Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa zároveň vyjadril, že by bolo dobré, ak parlament rozpočet schváli a vyhne sa tak rozpočtovému provizóriu. Výhrady k zákonu roka totiž má opozícia, koaličná SNS sa vyjadrila, že rozpočet podporí, aj keď s výhradami.