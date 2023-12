Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie, zídu sa opäť v piatok ráno

Bratislava 7. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie skôr ako zvyčajne, podľa dohody mali rokovať do 20.00 h. Schôdzu vo štvrtok prerušil podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha (Smer-SD).



Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (8. 12.) od 9.00 h, keď majú pokračovať vládnymi návrhmi v druhom čítaní, o ktorých parlament rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. O 11.00 h čaká poslancov hlasovanie o prerokovaných bodoch. V piatok má parlament podľa dohody rokovať do 16.00 h.