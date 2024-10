Poslanci ukončili štvrtkové rokovanie vystúpením ministra školstva

Bratislava 24. októbra (TASR) - Diskusia o vládnej novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa viac zameriava na veci, ktoré minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) nepovažuje za zásadné, a o iných zmenách sa diskutuje málo. Povedal to v závere štvrtkového rokovania Národnej rady (NR) SR. Téma informovaného súhlasu nepatrí podľa neho do priorít vzdelávania. Zároveň považuje za zbytočne nafúknutú tému o dodatočnej zmene dokladov o vzdelaní osobe, ktorá zmenila meno alebo priezvisko. V koalícii má byť o téme ešte diskusia, minister pripúšťa aj voľné hlasovanie v tejto otázke.



Otázka, do akej miery má byť rodič či zákonný zástupca súčasťou v citlivých témach, nepatrí podľa ministra do desiatky, možno ani do stovky hlavných problémov v školstve. "Máme tu pomerne ucelený rámec zmien, o ktorých sme diskutovali veľmi málo. Stále sme opakovali iné témy," skonštatoval. Problém informovaného súhlasu je podľa neho ideologicky či politicky podfarbený. Zopakoval, že rodičia budú udeľovať informovaný súhlas na aktivity, ktoré presahujú rámec vzdelávacieho programu.



Minister nerozumie výčitkám voči časti novely, podľa ktorej by bolo možné dodatočne zmeniť doklady o získanom vzdelaní na žiadosť osoby, ktorá zmenila meno alebo priezvisko. Tvrdí, že maturitné vysvedčenie nie je iné ako vodičský preukaz. Nie je podľa neho záležitosťou ministerstva školstva posudzovať dôvody na zmenu údajov na matrike. Pripomenul, že v roku 2017 rezort školstva v správe SNS zmenil zákon tak, že sa po zmene osobných údajov vydávajú diplomy. Hovorí o absurdite, nejde podľa neho o falšovanie dokladov. Považuje to za zbytočnú tému, ktorá je nesprávne interpretovaná.



Drucker súhlasí s pozmeňujúcim návrhom od SNS a Smeru-SD, ktorý má doplniť, že princíp politickej, náboženskej a ideologickej neutrality na školách je v súlade s cirkevnými školami a náboženským vzdelávaním.



Novela podľa ministra rieši aj šikanu v školách. Ak školská inšpekcia zistí, že sa na školách opakovane nerieši šikana, podľa návrhu má kompetenciu podať návrh na odvolanie riaditeľa, ktorý by sa následne nemohol uchádzať o pozíciu. Drucker takisto odmietol, že by sa šli zvyšovať poplatky v materských školách. Cieľom podľa neho je, aby boli škôlky dostupné pre všetkých.



V piatok (25. 10.) budú poslanci pokračovať v rokovaní od rána. Na programe majú opozičné návrhy na odvolanie ministrov Borisa Suska (Smer-SD) a Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). Parlament má rokovať do 16.00 h, no hlasovať o prerokovaných bodoch sa nebude. Pokiaľ sa nepodarí prebrať oba návrhy v piatok, NR SR má zasadať aj v pondelok (28. 10.). Dvojicu ministrov mal odvolávať parlament ešte v auguste, vtedy nebol uznášaniaschopný. Na septembrovej schôdzi sa návrhy nestihli prebrať.