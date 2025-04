Poslanci ukončili rokovanie diskusiou o preddavku samosprávam

Bratislava 3. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie diskusiou o novele zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Na základe nej by mali samosprávy dostať v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) v celkovej sume 150 miliónov eur.



O právnej norme sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Z celkovej sumy by mali dostať 100 miliónov eur mestá a obce a 50 miliónov eur vyššie územné celky (VÚC).



Počas štvrtkového rokovania schválili poslanci viacero návrhov, najmä z dielne Ministerstva dopravy SR. V skrátenom legislatívnom konaní schválili aj nový zákon o poskytovaní údajov na účel adresnej energopomoci, na základe ktorého bude mať Ministerstvo hospodárstva SR na požiadanie prístup k sociálno-ekonomickým údajom obyvateľov, podľa ktorých posúdi potrebu kompenzácií nákladov na energie.



Na piatkovú (4. 4.) schôdzu si zákonodarcovia termínovali sériu návrhov, ktorých predkladateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR. Prebrať by mali aj dva návrhy na zmenu Ústavy SR, jeden doručila vláda a druhý opozičné KDH. Ďalšie hlasovanie čaká poslancov v utorok 8. apríla o 11.00 h.