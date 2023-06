Poslanci ukončili rokovanie návrhom k Horskej záchrannej službe

Bratislava 27. júna (TASR) - Utorkové rokovanie 94. schôdze Národnej rady (NR) SR ukončili poslanci novelou zákona o Horskej záchrannej službe. Podľa predchádzajúcej dohody si predĺžili rokovanie o dve hodiny, skončili o 21.00 h. Do lavíc sa vrátia opäť v stredu (28. 6.) ráno.



Od 9.00 h majú na programe termínované body. Ide o vládne novely z dielne ministerstva vnútra, ale aj viacero poslaneckých návrhov. Po 11.00 h čaká plénum hlasovanie o doteraz prerokovaných bodoch, keďže v uplynulých rokovacích dňoch nehlasovali.



Na rad by malo prísť aj rokovanie o návrhoch, ktoré ešte v úvode schôdze prešli do druhého čítania. Ich zaradenie do programu žiadalo OĽANO spolu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu. Ide o vyše 20 návrhov.