Poslanci ukončili rokovanie diskusiou k príspevkom pre policajtov

Bratislava 10. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili utorkové rokovanie diskusiou k vládnej novele o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru. Majú sa ňou zaviesť dočasné príspevky pre policajtov. Parlament o nej rokuje v zrýchlenom režime.



Návrh hovorí o tom, že príslušníci bezpečnostných zložiek by za určitých podmienok dostávať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur. Zaviesť by sa podľa novely mohli tiež vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky.



Zákonodarcovia sa zídu opäť v stredu (11. 9.) o 9.00 h. Rokovať by podľa programu mali o zákonoch z dielne ministerstva financií. Venovať sa majú napríklad legislatívnej zmene, na základe ktorej majú byť lepšie regulované služby spojené s kryptoaktívami. Diskutovať majú aj o novej novej dani zo sladených nealkoholických nápojov či rozšírení a zvyšovaní spotrebnej dane z tabakových výrobkov.