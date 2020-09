Poslanci urobia prieskum prípravy olympijského festivalu mládeže

Bratislava 25. septembra (TASR) – Členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uskutočnia poslanecký prieskum na kontrolu pripravenosti na Európsky olympijský festival mládeže, ktorý sa má konať 24. až 30. júla 2022 v banskobystrickom regióne. Rozhodli o tom na piatkovom zasadnutí výboru. Okrem kontroly pripravenosti športovísk sa chcú pozrieť aj na financovanie projektu. Prieskum uskutočnia podľa členky výboru Márie Šofranko (OĽANO) od 5. do 9. októbra.



Člen výboru Igor Kašper (Sme rodina) na piatkovej tlačovej konferencii pripomenul, že ide o najväčšie športové podujatie organizované na Slovensku. Takmer 4000 športovcov má bojovať v jedenástich športoch, pričom do regiónu Banskej Bystrice majú účastníci pricestovať z 50 krajín Európy.



Vďaka podujatiu má podľa podpredsedu výboru Radovana Slobodu (SaS) dôjsť k rekonštrukcii a vybudovaniu novej športovej infraštruktúry na území mesta i stredoslovenského regiónu. Dodal, že do prieskumu pozvali aj zástupcov príslušných ministerstiev, zástupcu Útvaru hodnoty za peniaze, ako aj zástupcu Slovenského olympijského výboru.



Ďalší člen výboru Karol Kučera (OĽANO) zdôraznil, že organizácia podujatia je veľkou investíciou, ktorá vznikla ešte za minulej vlády.



„Na tento projekt ide cez 20 miliónov eur z ministerstva financií, aj preto bol zvolaný mimoriadny výbor, preto sme sa aj uzniesli, že treba urobiť poslanecký prieskum. Všetky investície do športovísk a organizácie sme sa rozhodli riadne preveriť," povedal.



Na Európskom olympijskom festivale mládeže 2022 sa má stretnúť športujúca mládež od 14 do 18 rokov, ambasádormi podujatia sú Anastastia Kuzminová a Matej Tóth.