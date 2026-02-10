Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poslanci uzavreli rokovanie diskusiou k novele zákona o bankách

Na snímke poslanci NR SR počas rokovania. Foto: TASR - Jakub Kotian

Väčšinu utorkového rokovania však zákonodarcovia venovali diskusii o výsledkoch auditu a o stave plnenia prijatých opatrení za roky 2020 - 2025.

Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere deviateho rokovacieho dňa aktuálnej 46. schôdze diskutovali o návrhu novely zákona o bankách z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Jeho cieľom je posilniť odolnosť bankového sektora na Slovensku.

Väčšinu utorkového rokovania však zákonodarcovia venovali diskusii o výsledkoch auditu a o stave plnenia prijatých opatrení za roky 2020 - 2025. Koaliční poslanci počas dňa opakovane upozorňovali, že z auditu vyplývajú pochybenia niektorých mimovládnych organizácií pri čerpaní štátnych dotácií. Sústredili sa predovšetkým na organizáciu Projekt Fórum, v ktorej pôsobí matka predsedu opozičného PS Michala Šimečku. Opoziční poslanci označovali rokovanie o audite za účelové a zamerané len na opozíciu. Téma má podľa nich prekryť problémy a kauzy súčasnej vlády.

Poslanci sa do lavíc opäť vrátia v stredu (11. 2.) ráno. Od 8.30 h ich čaká mimoriadna schôdza k stavu trestného stíhania korupcie na Slovensku, ktorú iniciovala opozičná SaS. Po nej by mali pokračovať v riadnej schôdzi. V jej programe nasledujú ďalšie návrhy z dielne ministra financií.
