Poslanci v závere dňa diskutovali o bezpečnosti cyklistov na cestách

Bratislava 17. septembra (TASR) – Poslanci Národnej rady SR sa v závere druhého rokovacieho dňa aktuálnej schôdze venovali otázke bezpečnosti cyklistov. Poslanec Richard Takáč (Smer-SD) predložil do parlamentu novelu zákona o cestnej premávke. Navrhuje stanoviť minimálny bočný postup auta pri predchádzaní cyklistu na 1,5 metra na cestách mimo zastavaného územia obce a najmenej jeden meter v zastavanom území obce.



Túto vzdialenosť označil za štandard. Viacerí koaliční poslanci poukázali pritom na nedostatky cestnej infraštruktúry, ktorá podľa nich toto neumožňuje.



„Myslím si, že je potrebná ochrana cyklistov ako najzraniteľnejšej skupiny na cestách. Cyklista má len tú prilbu," podčiarkol Takáč s tým, že auto chráni aj karoséria a celá konštrukcia. Poukázal pritom na nárast nehôd na cestách s účasťou cyklistov, ako aj nárast úmrtí cyklistov pri nehodách. V súvislosti so svojím návrhom hovoril aj o podobnej vzdialenosti v iných krajinách Európskej únie.



Miloš Svrček (Sme rodina) poznamenal, že SR je signatárom a dodržuje medzinárodný dohovor o cestnej premávke, ktorý stanovuje povinnosť vodiča zachovať bezpečnostný odstup pri predchádzaní vodičov. Podotkol, že úroveň cestnej infraštruktúry na Slovensku je katastrofálna a na niektorých cestách nie je možné zabezpečiť metrový odstup od cyklistu. Na niektorých cestách prvej či druhej triedy by podľa neho mohlo pri takomto obchádzaní cyklistu dôjsť k stretu s protiidúcim autom.



Poslanci sa zídu opäť v utorok o 9:00. Venovať by sa mali vládnym novelám zákonov o odbornom vzdelávaní a príprave, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, novele školského zákona a ďalším plánovaným bodom programu.