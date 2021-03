Poslanci v závere dňa ukončili diskusiu ku klimatickej petícii

Bratislava 30. marca (TASR) - V závere šiesteho dňa 25. schôdze Národnej rady (NR) SR poslanci ukončili diskusiu k uzneseniu ku klimatickej petícii. Predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) vyzval poslancov naprieč politickým spektrom, aby uznesenie podporili. Zákonodarcovia dokončili aj diskusiu k poslaneckej novele zákona o cestnej premávke, ktorá by mala posilniť kompetencie obcí. Po novom by mohli pokutovať porušenie zákazov zastavenia a státia vozidiel.



Karahuta v závere diskusie ku klimatickej petícii vyzval poslancov, aby pri hlasovaní zvážili budúcnosť ďalších generácií a nehlasovali len ako opoziční, koaliční, liberálni či konzervatívni. "Mali by sme si uvedomiť, že schválením uznesenia vytvárame dostatočne primeraný tlak nielen na dnešnú, ale aj na budúce vlády," podčiarkol. Poznamenal, že uhlíková neutralita nie je len o znižovaní emisií. Hlasovaním podľa neho poslanci prejavia solidaritu s krajinami, kde zmena klímy začala zasahovať nielen jednotlivcov, ale celé štáty. Ako príklad uviedol nedostatok potravín či vody v niektorých oblastiach, čo núti ľudí migrovať.



Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) ocenil Karahutovu výzvu. Súhlasí, že prírodné bohatstvo nie je otázkou politickej príslušnosti a deklaroval podporu uzneseniu.



Miriam Šuteková (Za ľudí) uvítala, že sa téma klímy v NR SR otvorila. Skonštatovala, že z diskusie vyplynulo viacero problémov súvisiacich so zmenou klímy, preto podľa nej bude čo robiť v budúcnosti. Požiadala kolegov o podporu uznesenia aj pozmeňujúceho návrhu Vladimíry Marcinkovej (Za ľudí), v zmysle ktorého by mal parlament rovno vyhlásiť stav klimatickej núdze.