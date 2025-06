Poslanci v závere rokovania diskutovali o koordinátoroch bezpečnosti

Bratislava 11. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili v stredu 10. rokovací deň aktuálnej 35. schôdze diskusiou o možnosti zamestnať v školách, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach koordinátorov bezpečnosti. Navrhujú to poslanci opozičného KDH v novele Zákonníka práce.



Hlavným zámerom je zvýšenie pocitu bezpečnosti učiteľov a žiakov, zdravotného a lekárskeho personálu, ako aj sociálnych pracovníkov a zároveň využitie potenciálu bývalých príslušníkov Policajného zboru, Hasičského zboru či ďalších bezpečnostných zložiek odchádzajúcich do výsluhového dôchodku.



Zákonodarcovia sa predtým venovali aj návrhu uznesenia k výrokom splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Predložili ho opoziční poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH). Parlament ním má odsúdiť výroky vyzývajúce na ukončenie očkovania mRNA vakcínami.



Opozícia výroky Kotlára spochybňujúce očkovanie proti COVID-19 kritizovala. Namietala, že sú v rozpore s aktuálnymi vedeckými poznatkami. Poslanec Tomáš Szalay (SaS) v tejto súvislosti upozornil na to, že Kotlár svoje tvrdenia prezentuje ako splnomocnenec vlády. Poukázal tiež na ich dosah na verejnosť a verejné zdravie.



Kotlár túto kritiku odmietol. V pléne avizoval, že bude žiadať vládu, aby mohol správu k pandémii predstaviť aj poslancom parlamentu. Predpokladá, že by sa tak mohlo stať v septembri. Svoju tému chce dotiahnuť do konca. Opäť hovoril o neúčinnosti a rizikách očkovania.



Vo štvrtok (12. 6.) ráno majú poslanci začať rokovanie viacerými výročnými správami. Venovať sa majú napríklad správe o činnosti verejného ochrancu práv či správe o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR za minulý rok. Prerokovať by mali tiež mimoriadnu správa ombudsmana o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru. Popoludní ich čaká tradičná štvrtková Hodina otázok na členov vlády. Opäť vynechajú dopoludňajšie hlasovanie a hlasovať budú iba popoludní o 17.00 h, rovnako ako v stredu.