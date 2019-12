Národná rada SR: Poslanci si do volieb rozdelia ešte 926.139 eur

Bratislava 22. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR si v nasledujúcom kalendárnom roku v období do volieb rozdelia na platoch ešte sumu 926.139,68 eura. Prilepšia si aj poslanci, ktorí sa vo voľbách 29. februára nedostanú do parlamentu. Nárok na vyplácanie platu majú totiž aj po zániku mandátu, na tento účel je vyčlenená čiastka 821.378 eur. Pre TASR to povedali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Celkovo v roku 2019 minula Národná rada SR na platy poslancov 5.527.760,76 eura, za uplynulé volebné obdobie to doteraz bolo 15.256.006,09 eura.



Základný plat poslanca je v súčasnosti pri zaokrúhlení na celé euro nahor 3039 eur. Uvádza to webstránka NR SR. Dva mesačné platy dostane po zániku mandátu ten zákonodarca, ktorý funkciu zastával aspoň päť mesiacov až päť rokov. Tri platy patria po zániku mandátu poslancovi, ktorý bol vo funkcii viac ako päť rokov. Vyplýva to zo zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.



Poslancom, ktorí vykonávajú mandát, patria okrem spomínaného platu aj paušálne náhrady. Člen snemovne s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji dostáva k platu 1824 eur a poslanec s trvalým pobytom mimo tohto kraja 2128 eur.



K týmto sumám patria aj funkčné príplatky. Tie dostávajú len predseda a podpredsedovia NR SR a predsedovia a podpredsedovia parlamentných výborov. Šéf parlamentu dostáva necelých 498 eur, štyria jeho podpredsedovia po necelých 332 eur. Predsedovia výborov majú k platu navyše takmer 166 eur a podpredsedovia necelých 83 eur.