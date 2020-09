Spolu odovzdala poslancom petíciu týkajúcu sa potratov

Bratislava 29. septembra (TASR) – Mimoparlamentná strana Spolu odovzdala v utorok poslancom Národnej rady SR petíciu vyzývajúcu na riešenie „skutočných problémov žien a rodín“. Za 13 dní ju podpísalo 6531 ľudí.



Petícia požaduje „odmietnutie návrhov na obmedzenie bezpečného prístupu k interrupcii“ a navrhuje desať opatrení, ktoré majú pomôcť zlepšiť sociálnu situáciu žien a rodín. O novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá má upraviť oblasť potratov, by mal parlament definitívne rozhodnúť v utorok.



Skutočná pomoc nemá byť podľa Spolu šikanovaním žien, ktoré sú v najťažších životných situáciách, zbytočnou byrokraciou a lehotami. Vládni poslanci by mali podľa strany pomôcť tým ženám a rodinám, ktoré by dieťa chceli, no tlačia ich ekonomické dôvody či nedostatok služieb. Za skutočnú pomoc považuje strana napríklad dostupné a garantované škôlky a jasle.



Bývalá poslankyňa NR SR Irén Sárközy z mimoparlamentného Mosta-Híd vyzvala na sociálnej sieti predkladateľku novely Annu Záborskú (OĽANO), aby návrh stiahla. Pripomenula, že treba klásť väčší dôraz na prevenciu a výchovu mladých.



Poslancom parlamentu adresovalo tiež otvorený list približne 60 mimovládnych organizácií a iniciatív vrátane Amnesty Slovensko, Ženských kruhov či Ligy za ľudské práva. Organizácie v ňom upozorňujú, že návrh zákona je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR a v praxi „môže vážne ohroziť fyzické a duševné zdravie žien či zhoršiť ich životné podmienky, ako aj stigmatizovať lekárov, lekárky a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti."



Mimoparlamentné KDH ešte minulý týždeň v tejto súvislosti upozornilo, že tzv. potratová tabletka rozšíri nespravodlivosť a ohrozí ženy.



Návrh, aby bola dostupná interrupcia aj medikamentóznym spôsobom, teda potratovou tabletkou, chce v novele presadiť šéfka zdravotníckeho výboru NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS).



Chemický potrat nie je podľa katolíckeho hnutia bezpečnejší ako chirurgický, ženy ním môžu utrpieť vážne fyzické aj psychické následky.



Mohlo by to tiež podľa KDH viesť k zvýšeniu miery nátlaku na matku zo strany partnera. Po legalizácii tabletky na použitie v nemocniciach podľa KDH vznikne veľké riziko prijatia legislatívy na sprístupnenie podomácky vykonaného potratu, „kde je miera zdravotného rizika pre ženy ešte omnoho vyššia."