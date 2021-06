Poslancov čaká tretí rokovací týždeň, zídu sa v utorok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 27. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok (29. 6.) zídu na pokračovaní 32. schôdze. Čaká ich tretí rokovací týždeň. Poslanci majú, okrem iného, prebrať návrhy z dielne rezortu dopravy. Plénum má tiež rokovať o presune lesov v národných parkoch pod ministerstvo životného prostredia.V utorok sa majú poslanci vrátiť k diskusii k novele zákona o kybernetickej bezpečnosti. Tá ráta s posilnením právomoci Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti kyberbezpečnosti. Škodlivý obsah alebo škodlivú aktivitu v kyberpriestore by po novom mohol úrad zablokovať. Zaviesť by sa mohla aj všeobecná povinnosť poskytovať úradu súčinnosť.Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) však predložil pozmeňujúci návrh, ktorým navrhuje vypustiť ustanovenie o blokovaní z celého návrhu zákona z dôvodu neprimeranosti výkonu kompetencií úradu.Súčasťou programu je tiež novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, rokovanie o nej sa presúva už niekoľko schôdzí. Koaliční poslanci predložili návrh, vďaka ktorému by sa pre materské a základné školy mohla zaviesť nová kategória odborného zamestnanca - školská zdravotná sestra.Na programe je tiež viacero noviel, ktoré predložili nezaradení poslanci. Príspevok vo výške 1,30 eura na dieťa za každý deň, v ktorom bolo v škôlke alebo v základnej škole a odobralo stravu, navrhujú nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Miroslav Kollár (nezaradený) predložil návrh legislatívy o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov. Ďalší nezaradený poslanec Tomáš Valášek podal novelu, ktorou by chcel zaviesť transparentnejší model výberu riaditeľa Slovenskej informačnej služby.Prerokovať by mali poslanci i návrh štátneho záverečného účtu SR za minulý rok, program stability SR na roky 2021 až 2024, ako aj výročnú správu Slovenského pozemkového fondu či výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa.