Poslancovi pri právoplatnom odsúdení za trestný čin zanikne mandát

Bratislava 13. októbra (TASR) - Poslancovi Národnej rady (NR) SR zanikne mandát v prípade, ak je právoplatne odsúdený za trestný čin. Vyplýva to z Ústavy SR. Rozsudok v kauze šekov predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu zatiaľ právoplatný nie je, je možné sa voči nemu odvolať. Ak by však nadobudol právoplatnosť, namiesto Kotlebu by do poslaneckých lavíc zasadol náhradník.



Ústava SR stanovuje, že mandát poslanca zaniká uplynutím volebného obdobia, ale tiež vzdaním sa mandátu, stratou voliteľnosti, rozpustením parlamentu, ako aj prípadným vznikom nezlučiteľnosti mandátu. Rovnako podľa ústavy zaniká mandát poslanca "dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody".



Rokovací poriadok NR SR tiež upravuje, že ak došlo k strate mandátu, jeho neuplatňovaniu, vzdaniu sa ho alebo zániku mandátu, nemožno ani prerokovať návrhy, ktoré podal poslanec.



Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uznala v pondelok (12. 10.) za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. Sudkyňa Ružena Sabová ho v kauze kontroverzných šekov pre chudobných v hodnote 1488 eur odsúdila na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Tie by si mal odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Verdikt nie je právoplatný, možno sa voči nemu odvolať na Najvyšší súd SR.