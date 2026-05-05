NRSR posunula do 2.čítania zákon ochrany pred zneužívaním AI
Zákon by v prípade definitívneho schválenia mohol byť účinný od 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v utorok do druhého čítania návrh zákona z dielne koaličnej SNS, ktorý má chrániť pred zneužívaním umelej inteligencie (AI). Návrhom chcú poslanci SNS jasnejšie nastaviť ochranu ľudí v prípadoch, keď niekto bez súhlasu zneužije ich tvár, hlas alebo podobu na vytvorenie falošného obsahu. Zároveň by sa podľa strany mohli zaviesť presnejšie pravidlá na postih takéhoto konania, od priestupkov až po závažnejšie prípady, ktoré môžu mať aj trestnoprávny rozmer.
Návrh zákona nevytvára podľa SNS nový samostatný právny režim, ale dopĺňa existujúce právne nástroje. Upraviť by sa podľa návrhu mali Občiansky zákonník, zákon o priestupkoch i Trestný zákon. V Občianskom zákonníku rieši ochranu osobnosti. Len s jej súhlasom by mohlo byť možné vyhotovenie alebo použitie snímok „podstatne pozmenených technickým postupom tak, že zachytávajú podobizeň, hlas alebo iný prejav osobnej povahy fyzickej osoby spôsobom spôsobilým vzbudiť dojem pravosti alebo spôsobom spôsobilým v značnej miere znížiť dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti“.
Ak by niekto šíril videá vytvorené umelou inteligenciou, musel by podľa predkladateľov jasne uviesť, že nejde o originálne video skutočne nahraté v reálnom živote. Ak by niekto vyhotovil takéto video a chcel by niekomu ublížiť, mal by podľa návrhu znášať aj trestnoprávnu zodpovednosť.
Priestupkom by po novom mohlo byť aj to, ak niekto bez súhlasu iného vyhotoví obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam vytvorený alebo „podstatne pozmenený technickým postupom tak, že zachytáva podobu, hlas alebo iný prejav osobnej povahy iného spôsobom spôsobilým vzbudiť dojem pravosti“, a taký záznam sprístupní alebo ho bez súhlasu sprístupní, „ak je také konanie spôsobilé poškodiť iného na cti, ľudskej dôstojnosti alebo narušiť jeho súkromie“.
V Trestnom zákone sa upravuje trestný čin nebezpečné elektronické obťažovanie. Potrestaný môže byť aj ten, kto bez súhlasu iného vytvorí alebo podstatne pozmení technickým postupom „obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam tak, že zachytáva podobu, hlas alebo iný prejav osobnej povahy iného spôsobom spôsobilým vzbudiť dojem pravosti, spôsobilý vzbudiť dojem pravosti a značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, a taký záznam bez súhlasu iného sprístupní tretej osobe alebo verejnosti“.
