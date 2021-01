NRSR posunula balík zmien v súvislosti s COVID-19 do druhého čítania

Bratislava 13. januára (TASR) – Poslanci Národnej rady SR posunuli vládny balík zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu do druhého čítania. Rozhodli o tom v stredajšom hlasovaní. V rokovaní a diskusii o návrhu budú pokračovať vo štvrtok od 14:00. Dovtedy majú rokovať o zmenách príslušné výbory. Hlasovaním poslanci ukončili prvý deň mimoriadnej 22. schôdze NR SR.



Vládny návrh by mal umožniť, aby sa očkovanie proti ochoreniu COVID-19 mohlo realizovať aj mimo ambulancií. Cieľom je čo najrýchlejšia realizácia očkovania. Výkon diagnostického testu by sa mohol umožniť aj žiakom tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Zaviesť by sa mala aj sankcia za porušenie nastavených pravidiel pri očkovaní proti novému koronavírusu. Ide o reakciu na prax, keď sa uprednostnili na očkovanie ľudia v rozpore s prioritizáciou vakcinácie.



Zdravotnícki pracovníci by mohli podľa navrhovaných zmien vykonávať svoje povolanie aj ako dobrovoľníci. Študenti a žiaci by mohli vykonávať diagnostický test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka.



Zmeny sa dotknú aj zákona o hospodárskej mobilizácii. Malo by sa zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia ľudí. Predĺžiť by sa tiež mala výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to najdlhšie do konca roka 2021.



Návrh obsahuje aj zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Cieľom má byť rozšírenie výnimky z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania.



Spresniť sa majú aj pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme, ako je aj darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorým sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, zdravotnícky materiál.



Novelou zákona sa majú upraviť aj pravidlá vykonania korešpondenčného hlasovania, pravidlá počítania premlčacích a prekluzívnych lehôt alebo pravidlá vykonávania dražieb.