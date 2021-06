Pellegrini a Fico trvajú na tom, že Matovič mal vo funkcii skončiť

Bratislava 30. júna (TASR) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR okolo Petra Pellegriniho a poslanci Smeru-SD sú presvedčení, že Igor Matovič mal skončiť vo funkcii ministra financií. Uviedli to Pellegrini a šéf Smeru-SD Robert Fico potom ako plénum NR SR v stredu večer nepodporilo ich návrh na Matovičovo odvolanie.



Pellegrini dodal, že zodpovednosť za škody, ktoré minister financií vo funkcii ešte napácha, budú niesť aj koaliční partneri, ktorí jeho odvolávanie nepodporili.



„Takýto človek nemá absolútne žiadne predpoklady, ani odborné, ani morálne, ani iné na to, aby vykonával takéto významné pozície v štáte," poznamenal Pellegrini.



Označil ho za pôvodcu chaosu v krajine, kritizoval ho aj v súvislosti so situáciou v bezpečnostných zložkách. Myslí si, že koaličné strany sa museli podvoliť Matovičovej vôli, pretože ich „za niečo drží". Za dôkaz farizejstva označil najmä postoj SaS, ktorá Matoviča dlhodobo kritizuje. Ďalšiu cestu vidí Pellegrini v referende o predčasných voľbách, zvážia však aj prípadné odvolávanie celej vlády návrhom na vyslovenie nedôvery premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO).



Fico označil Matoviča za daňového podvodníka a rovnako podľa neho nemá čo robiť vo funkcii. Skonštatoval, že svoju energiu ako minister využíva na zneužívanie trestného práva v politickom boji a stojí za kriminalizáciou opozície.



„Mrzí nás, že vládna koalícia odobrila štátnu korupciu udavačov," podotkol šéf Smeru-SD. Poukázal na to, že koalícia neprijala ani uznesenie, ktorým strana žiadala Smer-SD zrušenie zmluvy medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK. Hovorí o dôkazoch, že za firmou stojí jeden z „udavačov" Ľudovít Makó.







Plénum NR SR v stredu Matoviča z funkcie neodvolalo. Za vyslovenie nedôvery ministrovi financií bolo 51 zo 135 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 67 a zdržalo sa 17 zákonodarcov. Odvolávanie iniciovali opoziční nezaradení poslanci okolo Pellegriniho, pod návrh sa podpísali aj Smer-SD a ďalší nezaradení poslanci.