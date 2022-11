NRSR: Prax kandidátov na prokurátora ÚŠP by sa mohla zrovnoprávniť

Bratislava 8. novembra (TASR) - Posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mohlo zrovnoprávniť. Predpokladá to novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania.



"V súčasnosti sú pri posudzovaní podmienky dĺžky praxe paradoxne znevýhodnení prokurátori, ktorí okrem desaťročnej praxe potrebujú naplniť aj podmienku sedemročného výkonu praxe prokurátora," argumentujú predkladatelia. Rovnako ako pri právnych čakateľoch prokuratúry navrhujú umožniť generálnemu prokurátorovi započítať aj inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora.



Účinnosť by mohla novela nadobudnúť od 15. januára 2023.