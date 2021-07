Pred parlamentom pribudlo protestujúcich, ale aj policajtov

Pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave pokračuje protest proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu 24. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 24. júla (TASR) – Protest stoviek ľudí proti očkovaniu, testovaniu a ďalším protipandemickým opatreniam pred Národnou radou SR v Bratislave naďalej pokračuje. V priestore pred Viedenskou bránou Bratislavského hradu pribudlo demonštrujúcich, vzrástol aj počet policajtov, ktorí strážia vstup do budovy parlamentu.Protestujúci očakávajú, ako v parlamente dopadne hlasovanie o novele, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, a teda tých, ktorí sú zaočkovaní, negatívne testovaní, či tých, ktorí prekonali ochorenie.Pred mikrofónom pred demonštrujúcim davom sa strieda viacero rečníkov. Hovoria o národnom povstaní, o boji za právo a slobodu, žiadajú demisiu vlády a predčasné parlamentné voľby. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19 i testovanie na ochorenie. Pandémiu nového koronavírusu označujú za podvod. Medzi protestujúcimi sú mladí i starší ľudia, taktiež aj deti.Často sa obracajú na stojacich policajtov s výzvou, aby sa pridali k demonštrácii, niektorí im aj nadávajú a vyhrážajú sa im, pýtajú si od nich identifikačné údaje. Keď polícia posilňovala stráž v okolí parlamentu, kričali. Napätie sa na chvíľu vyostrilo, keď niekto z davu hodil do policajtov fľaše. Samotní rečníci vyzvali prítomných, aby do policajtov nič nehádzali. Konflikty sa na mieste snaží riešiť aj policajný antikonfliktný tím.Pred dav pravidelne chodia viacerí opoziční poslanci, najmä z ĽSNS či z mimoparlamentného hnutia Republika. Protestujúcich informujú o dianí v parlamente a povzbudzujú ich v demonštrácii. Predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) vyzvali, aby využil právo veta a návrh novely stiahol z rokovania parlamentu. Po poslednom vystúpení opozičných poslancov sa protestujúci chceli dostať cez stojacich policajtov do parlamentu. Neskôr hromadne volali na tiesňové číslo 158. V okolí protestu bola na niekoľko minút aj obmedzená trolejbusová mestská hromadná doprava.