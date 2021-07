Pred parlamentom protestuje už len malá skupina ľudí

Bratislava 25. júla (TASR) – Pred Národnou radou SR v Bratislave protestuje v nedeľu, v tretí deň demonštrácie, už len malá skupina desiatok ľudí. Protestujúci avizujú, že možno ukončia akciu pre nízku účasť. Protest chcú zorganizovať v budúcom týždni pred Prezidentským palácom. Vstup do parlamentu a jeho okolie strážia aj v nedeľu desiatky policajtov. Situácia na mieste je však pokojná.



Pred parlamentom od piatka (23. 7.) rána protestovali stovky ľudí proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a proti novele, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, a teda tých, ktorí sú zaočkovaní či negatívne testovaní.



Počas troch dní sa demonštranti opakovane vyjadrovali proti očkovaniu, testovaniu a kritizovali aj ďalšie opatrenia, ako napríklad nosenie ochranných rúšok. Kriticky hovorili aj na adresu predstaviteľov vlády, parlamentu, ale aj vedcov a lekárov, ktorí odporúčajú očkovanie. Pandémiu ochorenia COVID-19 označili za podvod. Davu sa počas protestu opakovane chodili prihovárať viacerí opoziční parlamentní poslanci.



Začiatok protestu v piatok ráno sprevádzali potýčky protestujúcich s políciou či novinármi. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) označil za fatálne zlyhanie polície a jej šéfa Petra Kovaříka, že sa demonštrujúci dostali až pred vstupné dvere do parlamentu a proti nim stalo len pár policajtov. Kovařík reagoval, že postup bratislavskej polície preverí kontrola. Bratislavská polícia označila verejné zhromaždenie ako neohlásené. Ešte v piatok výrazne posilnila počet policajtov. Na mieste boli aj v sobotu ťažkoodenci aj antikonflitkný tím.