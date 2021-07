Pred parlamentom protestujú stovky ľudí

Bratislava 24. júla (TASR) – Pred Národnou radou SR v Bratislave pokračuje protest proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V sobotu dopoludnia prišli demonštrovať stovky ľudí. Vstup do budovy strážia desiatky policajných ťažkoodencov.



Protestujúci očakávajú, ako v parlamente dopadne hlasovanie o novele, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, a teda tých, ktorí sú zaočkovaní, negatívne testovaní, či tých, ktorí prekonali ochorenie.



Demonštranti odmietajú prijatie tejto novely. Kritizujú vládu i poslancov parlamentu. Tvrdia, že nie sú rešpektované ústavné práva obyčajných ľudí. Hovoria o občianskej vojne či očkovacom fašizme. Odmietajú sa dávať testovať i nosiť ochranné rúška. Prítomných policajtov vyzývajú, aby si zložili prilby a pridali sa k protestu. Z priestoru pred parlamentom a Bratislavským hradom sa ozýva piskot i skandovanie hesiel ako „hanba" či „nevzdáme sa". Viacerí protestujúci držia v rukách štátne vlajky i transparenty.



Protest trvá od piatka (23. 7.) rána, keď sa dav protestujúcich dostal až pred vstupné dvere do budovy parlamentu. Začiatok piatkovej demonštrácie sprevádzali potýčky protestujúcich s políciou či novinármi. Polícia neskôr dav vytlačila pod schody vedúce k parlamentu, kde protestujú doteraz.



Koaličná SaS odsúdila útoky na novinárov zo strany demonštrantov. „To, čo predvádzajú demonštranti pred parlamentom, nie je len prejavom ich davovej psychózy, ale aj znakom nerešpektovania demokratických pravidiel,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Roman Foltin. Naopak, protestujúcim opakovane aj osobne prišli vyjadriť podporu viacerí opoziční poslanci parlamentu, najmä zo strán ĽSNS a Smer-SD.