Premiér požiadal poslancov o dôveru a apeloval na rešpektovanie ústavy

Bratislava 14. novembra (TASR) - Premiér Róbert Fico (Smer-SD) predložil Národnej rade (NR) SR Programové vyhlásenie vlády (PVV) a požiadal poslancov o dôveru. V pléne NR SR vyzval zákonodarcov, aby sa pridali k jeho kabinetu a spoločne robili to, čo prikazuje Ústava SR. Poukázal aj na aktuálnu situáciu a stav verejných financií.



"Zhodneme sa na konštatovaní, že štartovacia čiara, z ktorej vláda štartuje, je veľmi hrboľatá, je plná mín a mechanizmov, ktoré ju ohrozujú. Zhodneme sa, že nikdy v histórii moderného Slovenska nepreberala vláda finančné, sociálne a ekonomické záležitosti v takom zdeštruovanom stave, ako to vidíme pri verejných financiách," skonštatoval Fico. Zlyháva podľa neho slobodný trh.







Dodal, že vláda prichádza do obdobia, kedy si uvedomujeme, že akékoľvek "multikulturálne pohľady sú za nami a neprinášajú efekt, ktorý sa od nich očakával". Poukázal na situáciu vo svete a vojnové konflikty, hovorí o porušovaní medzinárodného práva aj o strate autority medzinárodných organizácií.



Predseda vlády preto vo svojom vystúpení apeloval na dodržiavanie medzinárodného práva a rešpektovanie našej ústavy. Deklaroval, že zahraničná politika Slovenska sa bude orientovať na všetky štyri svetové strany a že Slovensko bude vystupovať suverénne. Avizoval, že vláda bude chcieť odstraňovať defekty v právnom štáte a bude žiadať o podporu viacerých návrhov zákonov. Zdôraznil tiež, že štátna moc pochádza od ľudí a krajinu nemôžu riadiť médiá či mimovládne organizácie.