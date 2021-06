Pri odvolávaní Mikulca sa Sme rodina zachová ako stabilný partner

Bratislava 4. júna (TASR) - Pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) sa Sme rodina zachová ako stabilný a dobrý koaličný partner. Hnutie to uviedlo v stanovisku, ktoré TASR poskytla Linda Tribusová z tlačového oddelenia Sme rodina.



"Hlbšie sa k tomuto nebudeme vyjadrovať, pretože hnutie Sme rodina cez médiá nikdy nekomentovalo to, čo sa u koaličného partnera deje," píše hnutie v stanovisku.



Smer-SD chce budúci týždeň podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR na odvolanie ministra vnútra. Strana chce, aby sa mimoriadne rokovanie konalo až počas riadnej schôdze, ktorá je plánovaná od 15. júna. Odvolávať Mikulca chce opozícia v súvislosti so situáciou v silových zložkách. Na odchod z funkcie ho už vyzvali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD. Minister dôvod na odchod nevidí.