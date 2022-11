NRSR: Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana

Bratislava 8. novembra (TASR) - Profesionálni vojaci budú mať vlastného ombudsmana. Na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy má prešetrovať podozrenia z porušenia ich základných práv a slobôd. Zodpovedný má byť ministrovi obrany. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



Podnet bude môcť podľa novely podať aj občan, ktorého služobný pomer sa skončil, a to do šiestich mesiacov odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.



Ombudsman bude ministrovi každoročne predkladať správu o činnosti za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd profesionálnych vojakov a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Zverejniť ju má aj v komunikačných prostriedkoch Ministerstva obrany SR a médiách. Funkciu vojenského ombudsmana by mal vykonávať občan SR, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a odbornú prax najmenej desať rokov.



Okrem zriadenia postu vojenského ombudsmana hovorí novela aj o ďalších zmenách pre stabilizáciu vojenského personálu a štátnej služby. Podmienky prijatia profesionálnych vojakov do štátnej služby sa majú sprísniť. Za spoľahlivého sa nebude považovať občan, ktorý bez povolenia slúžil v ozbrojených silách iného štátu alebo aktívne bojoval na území iného štátu v organizovanej ozbrojenej skupine, prípadne ju podporoval.



Zmenou zákona sa tiež umožní vymenovanie neúspešných študentov vojenskej vysokej školy do dočasnej štátnej služby a služby v hodnosti vojak. Novelizácia zahŕňa aj zefektívnenie prijímacieho konania, nové možnosti udelenia odmien v rámci úpravy podmienok štátnej služby, ako aj skrátenie minimálnych dôb štátnej služby vo vybraných vojenských hodnostiach, teda rýchlejšie povyšovanie či zníženie veku pri povyšovaní.



Poslanci doplnili do novely možnosť pre vrcholových športovcov reprezentujúcich SR a pre trénerov Vojenského športového centra Dukla prijať sponzoring vzťahujúci sa výlučne na podporu ich športovej činnosti. Rozšíri sa tiež nárok na príplatok aj trénerom Vojenského športového centra Dukla za účelom ocenenia dosiahnutia mimoriadne kvalitných výkonov ich zverencov.