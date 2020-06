Program aktuálnej schôdze sa rozšíril o päť ďalších vládnych návrhov

Bratislava 4. júna (TASR) - Program aktuálnej 8. schôdze parlamentu sa rozšíril o ďalších päť vládnych návrhov zákonov. Plénum ich má prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Týkajú sa napríklad odkladu splátok odvodov pre niektorých prevádzkovateľov hazardných hier, pomoci podnikateľom s nájomným, uvoľniť by sa mal aj zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov.



O doplnení programu informoval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "Vláda doručila päť návrhov na skrátené legislatívne konanie," priblížil Kollár. Návrhom zákona z dielne Ministerstva hospodárstva SR má štátna pomoc na nájomné pre podnikateľov, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre nový koronavírus, dosiahnuť asi 200 miliónov eur. Zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov by sa mohol čiastočne uvoľniť prostredníctvom novely zákona v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.



Rezort práce v skrátenom režime navrhuje prerokovať novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa má predĺžiť poberanie pandemického ošetrovného pre rodičov detí, ktoré sa nedostali do škôlok či jaslí z kapacitných dôvodov. Ministerstvo financií predložilo zase návrh zákona, ktorý má pomôcť prevádzkovateľom určitých hazardných hier, ktorí uhrádzajú paušálne odvody. Majú dostať odklad ich platenia.



Parlament má tieto návrhy prerokovať v piatok (5. 6.) po vystúpení prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá predstaví správu o stave Slovenskej republiky. "Ak Národná rada SR rozhodne o skrátených konaniach, navrhujem, aby sme bezprostredne pristúpili k prvým čítaniam a následne po ich prerokovaní by sme hlasovali," avizoval Kollár s tým, že ak to bude potrebné, parlament bude rokovať aj po 16. hodine.