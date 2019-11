Propagácia pedofílie, zoofílie či nekrofílie bude trestným činom

Bratislava 28. novembra (TASR) - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík, ako sú napríklad pedofília, zoofília či nekrofília, bude novým trestným činom. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok odsúhlasili poslanci Národnej rady (NR) SR. Právnu úpravu predložili poslanci z koaličnej SNS.



Novou legislatívou sa do Trestného zákona dopĺňa skutková podstata nového trestného činu - Podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík.



Ak je propagácia týchto činov preukázateľne vykonávaná za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít, nebude podľa novely považovaná za trestnú.



Nová legislatíva má zabezpečiť ochranu spoločnosti voči podpore a verejnej propagácii rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými sú pedofília, nekrofília a zoofília.



Predkladatelia poukázali na to, že najmä internet a sociálne siete umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie šírenie správ aj nemravného obsahu. Preto je podľa nich nevyhnutné stanoviť nové prísnejšie hranice pred týmito "osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti".



Poslanci poznamenali, že návrh je aj reakciou na doteraz publikované články o niektorých sexuálnych patologických praktikách, ktoré ich podľa slov predkladateľov svojim obsahom propagovali, respektíve ospravedlňovali.



Na základe pozmeňujúceho návrhu predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka sa z novely vypustili definície nových pojmov "pedofília", "nekrofília" a "zoofília" vzhľadom na to, že ich definície sú obsiahnuté v Medzinárodnej klasifikácií chorôb.



Novela má byť účinná od 1. januára 2020.