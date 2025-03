PS a SaS kritizujú návrh novely zákona o neziskových organizáciách

Bratislava 25. marca (TASR) - Opozičné hnutie PS a strana SaS kritizujú návrh novely zákona o neziskových organizáciách. Poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Vančo (PS) uviedol, že je útokom na demokraciu. Cieľom návrhu je podľa poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) vytvorenie nástroja na zastrašovanie občianskeho sektora. Predstavitelia strán to vyhlásili po rokovaní Ústavnoprávneho výboru NR SR k tejto téme.



"Návrh sa odkladal, odkladal a bol potom kompletne prekopaný pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložil pán poslanec Lučanský, predkladateľ návrhu zákona. Mení ho z lex zahraničný agent na zákon o lobingu, ale iba pre mimovládky. Teraz sme sa dozvedeli po koaličnej rade od nového pána ministra Migaľa, že ešte ani toto nie je finálna podoba, že ešte ten návrh bude zmenený. Preto ja som navrhol, aby výbor prerušil rokovanie o spoločnej správe a aby, ak má prísť nejaký pozmeňujúci návrh, aby ten pozmeňujúci návrh bol prerokovaný najprv na pôde výboru," uviedol poslanec Ondrej Dostál (SaS).



Ako doplnil, jeho návrhu výbor nevyhovel, pozmeňujúci návrh by na rokovanie parlamentu podľa jeho slov mal prísť v treťom týždni v utorok otvorenej schôdze parlamentu. Po odchode opozície z rokovania výboru nebol výbor uznášaniaschopný a rokovanie bolo prerušené.



Poslankyňa PS Lucia Plaváková si myslí, že novela zákona je nástrojom šikany a koalícia ho navrhuje, pretože jej vadí, že sa mimovládne organizácie venujú aj otázkam právneho štátu a demokracie. "Tento zákon je len ukážkou pomsty, čo najlepšie táto súčasná koalícia vie," dodala.



Parlament má na aktuálnej schôdzi v druhom čítaní rokovať o novele zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré z nich upravuje pozmeňujúci návrh, ktorý k novele predložil jeden z predkladateľov Adam Lučanský (SNS). Pre neziskovú organizáciu či nadáciu sa má podľa neho zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Jeho obsahom by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Návrh má zaviesť tiež reguláciu lobingu. Organizácie podľa neho budú môcť lobing vykonávať, len ak ho budú mať zapísaný v registri, a každé tri mesiace budú musieť zverejňovať správu o vykonanom lobingu. Navrhujú sa aj tresty za porušenie. Výnimku spod definície lobingu by mali mať odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré ktoré dostávajú prostriedky od orgánov verejnej správy, by tiež podľa pozmeňujúceho návrhu mali byť povinnými osobami. Oproti pôvodnému návrhu by sa však mal vypustiť zámer označovania organizácií prijímajúcich prostriedky zo zahraničia presahujúce 5000 eur za kalendárny rok ako organizácie so zahraničnou podporou.



Predkladatelia navrhované zmeny odôvodnili snahou zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií. Chcú tiež odstrániť riziká plynúce z neregulovaného lobingu mimovládnych organizácií.