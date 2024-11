PS chce, aby sa poplatok za nerasty delil medzi obce a Envirofond

Bratislava 12. novembra (TASR) - Opozičné PS navrhuje, aby sa poplatok za vydobyté nerasty rozdeľoval medzi obce a Environmentálny fond. Do Národnej rady (NR) SR preto predložili poslanci PS novelu zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva (tzv. banský zákon). V súčasnosti platia spoločnosti, ktoré vykonávajú ťažbu, celú sumu tzv. úhrady za vydobyté nerasty štátu, konkrétne Envirofondu.



Polovica úhrady za vydobyté nerasty by sa podľa návrhu stala príjmom obcí, na území ktorých sa dobývacie priestory nachádzajú. Zvyšných 50 percent by putovalo do Envirofondu. Úhrady platia spoločnosti, ktoré na Slovensku vykonávajú činnosť spojenú s dobývaním nerastných surovín v baniach, lomoch a ďalších ťažobných priestoroch.



"Použitie peňazí za vydobyté nerasty zo strany obce sa navrhuje účelovo viazať na zlepšovanie stavu životného prostredia, čím sa zabezpečí ich použitie priamo v lokalitách, ktoré čelia negatívnym vplyvom v dôsledku ťažby," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu. Poslanci chcú dosiahnuť spravodlivejšie prerozdelenie finančných zdrojov a podporu komunít, ktoré sú priamo ovplyvnené činnosťou spojenou s ťažbou nerastov. Pripomenuli, že samosprávy, najmä tie v menej rozvinutých regiónoch, čelia vážnym environmentálnym a sociálnym dôsledkom ťažobnej činnosti. "Navrhovaná zmena by im poskytla nový finančný nástroj na riešenie týchto dôsledkov a na podporu miestnych obyvateľov, ktorých životné prostredie je zasiahnuté ťažbou," dodali.



Výpadok Envirofondu odhaduje PS na približne dva milióny eur, čo predstavuje relatívne malú časť celkových príjmov fondu.