PS považuje za dôležité, ako sa Hlas-SD postaví k vetu prezidenta

Bratislava 27. mája (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) považuje za dôležité vidieť, ako sa strana Hlas-SD a jej poslanci Národnej rady (NR) SR postavia k vetu prezidenta v prípade renty pre generálneho prokurátora. Predstavitelia PS to uviedli na utorkovej tlačovej konferencii. Predseda PS a poslanec NR SR Michal Šimečka si myslí, že renta je politickou korupciou.



„Je každému na prvú zjavné, že ide o politickú korupciu, kde sa strana Smer, vládna koalícia, pokúša ponúknuť pánovi Žilinkovi peniaze, aby teda odišiel, kým budú voľby. Aby si tam smeráci mohli zvoliť pána Paru alebo pána Lindtnera alebo kohokoľvek iného obžalovaného, či trestne stíhaného niekde nájdu. Je dobré, že to prezident vrátil a teraz uvidíme, či sa strana Hlas zachová tak, ako avizujú, že teda nebudú prelamovať veto,“ uviedol Šimečka.



Poslanec NR SR Branislav Vančo (PS) pripomenul, že PS chce presadiť legislatívnu úpravu a rozšíriť okruh ľudí, ktorí sa nemôžu stať generálnym prokurátorom. Považuje za nebezpečné, aby mali politici možnosť zvoliť si za šéfa prokuratúry človeka, s ktorým spolupracujú.



Jeho kolega Tomáš Valášek (PS) opätovne kritizoval návrh zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti, ku ktorému v pondelok (27. 5.) predstavil poslanec Richard Glück (Smer-SD) viaceré pozmeňujúce návrhy. Vadí mu napríklad, že ministerstvo obrany by mohlo mať širšie možnosti v oblasti udeľovania dotácií.



„Som hlboko presvedčený, že toto sa zvrhne na predvolebnú rozdávačku rádovo prevyšujúcu to, čo robí momentálne premiér cez svoju päťmiliónovú rezervu predsedu vlády,“ uviedol. Avizoval, že PS predloží vlastný pozmeňujúci návrh, ktorým z návrhu zákona vylúči zriadenie Žandárskeho zboru. Valášek vyzval koaličnú SNS, ktorá sa vyjadrila proti zriadeniu žandárov, aby za ich pozmeňujúci návrh zahlasovala.