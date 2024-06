PS sa chce pre zákon o STVR obrátiť na Ústavný súd SR

Bratislava 20. júna (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) avizuje, že zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) napadne na Ústavnom súde SR. Uviedol to jeho líder a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka v reakcii na schválenie legislatívy v parlamente.



"Parlament vo štvrtok definitívne zrušil slobodné verejnoprávne médiá – RTVS. Od 1. júla ju nahradí poslušná a krotká STVR. Je to hanba vládnej koalície a aj hanba pre Slovensko. My však opakujeme - nás ani slobodné médiá neumlčíte," skonštatoval.



Za zákon hlasovali všetci zo 78 prítomných poslancov, opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila. Nová legislatíva prinesie zmenu RTVS na STVR. Hovorí tiež o tom, že riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi rezortu kultúry. Nová legislatíva má v prípade podpisu prezidentom SR nadobudnúť účinnosť 1. júla.