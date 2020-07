R. Fico: Prijatie Deklarácie zvrchovanosti SR bolo významným krokom

Bratislava 17. júla (TASR) - Prijatie Deklarácie zvrchovanosti SR pred 28 rokmi bolo predpokladom vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Slovensko sa od jej prijatia "pretransformovalo na demokratický a v rámci možností aj právny štát". Pri príležitosti výročia prijatia deklarácie to v Národnej rade (NR) SR vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico. Na potrebe pripomínať si významné medzníky histórie Slovenska, a teda aj prijatie deklarácie, sa zhodli i mimoparlamentné KDH a SNS.



"Poslanci Slovenskej národnej rady vtedy jasne vyhlásili, že Slovensko má záujem o vlastnú suverenitu, o vlastnú štátnosť, a bol to významný formálno-právny krok k vzniku Slovenskej republiky," uviedol Fico. Pripomenul znenie deklarácie, v ktorej sa hovorí, že 1000-ročné úsilie slovenského národa o jeho svojbytnosť sa naplnilo. Dodal, že pamätný deň prijatia deklarácie je jedným z najvýznamnejších pamätných dní.



Poznamenal, že za 28 rokov Slovensko prešlo rôznymi procesmi. V súčasnosti sme podľa jeho slov svedkami demontáže nielen sociálneho, ale aj právneho štátu. "Čo nás mimoriadne mrzí, je, že začíname vnímať aj demontáž prvkov demokracie," uviedol. Poukázal pritom na verejnú voľbu v pléne parlamentu a na obvinenia za akýkoľvek iný názor.



"Slovensko je náš domov, ktorý nám s dôverou zverili naši predkovia. Deklarácia zvrchovanosti je odkazom pre nás všetkých, aby sme spojili sily v prospech našej vlasti," uviedla v súvislosti s výročím mimoparlamentná SNS. Dodala, že aj v súčasnosti si predstavitelia strany v regiónoch výročie pripomínajú zapálením vatier zvrchovanosti. Strana pripomenula, že v roku 2017 jej predseda Andrej Danko zverejnil originál deklarácie v parlamente.



Mimoparlamentné KDH skonštatovalo, že každý vyspelý národ si pripomína svoje historické medzníky. "Ostáva tiež pravda, že jedným z medzníkov histórie nášho národa bola aj Deklarácia o zvrchovanosti SR. Avšak na druhej strane si musíme uvedomiť, že nebyť Novembra 1989, by sme nemali slobodu, demokraciu a ani samostatné Slovensko v EÚ," uviedlo hnutie pre TASR.



V piatok uplynulo 28 rokov od prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR. Slovenský parlament dokument schválil 17. júla 1992, v čase, keď bola Slovenská republika ešte súčasťou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) a uskutočňovali sa rokovania českej a slovenskej reprezentácie o ďalšom usporiadaní zväzkov medzi Slovákmi a Čechmi. Prijatie deklarácie ako jednostranný krok Slovenska posunulo tento proces k dohode o rozdelení Česko-Slovenska. Výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR je na základe zákona Národnej rady (NR) SR z 20. októbra 1993 pamätným dňom SR.



Fico: Sme pripravení obrátiť sa na ÚS s novelou zákona o prokuratúre

Opozičný Smer-SD je pripravený sa v súvislosti s novelou zákona o prokuratúre obrátiť na Ústavný súd (ÚS) SR. Povedal to predseda strany Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že čakajú, aké kroky vykoná prezidentka SR Zuzana Čaputová, ale aj samotná Generálna prokuratúra (GP) SR. V súvislosti s uplynutím mandátu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára skonštatoval, že je to škoda, pretože ak by bol niekto schopný odolávať mediálnemu aj politickému tlaku, bol by to on.



"Skupina poslancov za stranu Smer-SD je pripravená podať návrh na ÚS a žiadať vyhlásenie protiústavnosti novelizácie zákona o prokuratúre, a predovšetkým budeme žiadať o pozastavenie účinnosti tohto zákona," povedal Fico s tým, že počkať chce aj na kroky hlavy štátu, ale aj samotnej prokuratúry, ktorá sa tiež môže na ÚS obrátiť.



Podľa vlastných slov ho mrzí, že mediálny a politický tlak na prokuratúru, políciu a súdy dospel až do štádia, keď sa vytvára aj prostredníctvom zákonov. Namieta nielen účelovosť novely, ale aj úpravu dôvodov na odvolávanie generálneho a špeciálneho prokurátora.



Dodal, že je škoda, že k zmene šéfa GP dochádza práve v tomto období. "Lebo ak niekto mal schopnosť odolať mediálnemu a politickému tlaku, tak to bol určite pán Čižnár, a určite tomu tlaku je schopný odolávať aj špeciálny prokurátor, lebo to je správne a zákonné," skonštatoval Fico. Profesionalitu a odbornosť generálneho i špeciálneho prokurátora podľa neho nemožno spochybniť. Označil ich za skvelých odborníkov.



Peter Pellegrini (nezaradený) skonštatoval, že počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády generálna prokuratúra pod vedením Čižnára nijakým spôsobom negatívne nezasiahla do vyšetrenia káuz. "Práve počas môjho mandátu sa začali vyšetrovať najväčšie kauzy," uviedol. Myslí si, že v tomto boli Čižnár aj GP plne súčinní s políciou. Pellegrini dodal, že Čižnár urobil všetko pre to, aby mali prokurátori voľné ruky a spolu s poctivými policajtmi vyšetrovali všetko tak, ako sa má.



Generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi sa v piatok končí sedemročné funkčné obdobie. Svoje rozhodnutie o ďalšom pôsobení vo funkcii chce oznámiť prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Národnej rade (NR) SR sa zatiaľ nepodarilo nájsť Čižnárovho nástupcu.



Čižnára 18. júna 2013 zvolilo v tajnej voľbe 82 poslancov Národnej rady SR. Následne ho 17. júla vymenoval do funkcie prezident SR Ivan Gašparovič. Od vzniku SR je v poradí šiestym generálnym prokurátorom SR.