Fico: Smer-SD nepodporí novelu o voľbe Generálneho prokurátora

Bratislava 4. júna (TASR) – Smer-SD nepodporí koaličný návrh novely upravujúcej spôsob voľby generálneho prokurátora. Podľa predsedu strany Roberta Fica návrh obsahuje parametre, ktoré sú mimo rámca právneho štátu, ako aj Ústavy SR.



Smer-SD je za to, aby bol na tomto poste človek z radov prokurátorov, je proti verejnej voľbe, kritizuje zároveň dôvody na odvolávanie šéfa Generálnej prokuratúry SR. Prerokovanie návrhu považuje Fico za nedemokratické, pretože vylučuje z verejnej diskusie všetky relevantné inštitúcie.



Smer-SD súhlasí s tým, že sa má rozšíriť okruh navrhovateľov na kandidáta. V prípade schválenia navrhovanej legislatívy Fico nevylučuje podanie na Ústavný súd SR.



Parlament podľa Fica rokuje o nových parametroch zákona bez toho, aby do procesu mohla vstúpiť prokuratúra. Na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že návrh ide nad rámec ústavy, pretože prokuratúra má byť nezávislý a nestranný orgán. Myslí si, že nie je možné, aby do tohto prostredia vstúpil "úplne cudzí element, ktorý je politicky aktívny". Poslanci za Smer-SD preto nemôžu podľa Fica súhlasiť s ustanovením, že šéfom prokuratúry sa môže stať iný človek ako prokurátor.



Fico zopakoval, že je evidentné, že návrh je šitý pre jedného človeka, narážal na advokáta Daniela Lipšica.



Smer-SD takisto nesúhlasí so spôsobom odvolávania generálneho prokurátora, ktorý má byť odvolaný, ak koná nečestne, alebo "ak sa nespráva riadne". To v praxi podľa Fica znamená, že keď nebude šéf GP poslúchať a nebude robiť to, čo od neho vládna koalícia očakáva, bude okamžite odvolaný. Šéf Smeru-SD si myslí, že hlavnou úlohou generálneho prokurátora bude kriminalizovať opozíciu.



Smer-SD tiež nesúhlasí s verejnou voľbou kandidáta na šéfa GP, je za tajnú voľbu, ktorá je podľa Fica výdobytkom Novembra 1989.