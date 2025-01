R. Glück: Plné fungovanie katastra sa očakáva v priebehu týždňov

Bratislava 16. januára (TASR) - Služby katastra by mohli naplno fungovať v priebehu týždňov. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Richarda Glücka po skončení štvrtkového rokovania výboru. Zdôraznil, že existujú viaceré alternatívy o pôvode útočníkov na kataster. Na výbor prišiel aj riaditeľ Vojenského spravodajstva Juraj Štefanka, šéf Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný a štátni tajomníci rezortu vnútra a investícií.



"Všetky zložky, ktoré sú zainteresované, robia všetko pre to, aby všetky systémy bežali čo najskôr. Dnes sa bavíme o tak vysokom objeme dát, že nie je ani správne to náhliť. Všetky dáta musia byť preverené a musia byť spustené až vtedy, keď bude na 100 percent zaistená všetka bezpečnosť a integrita týchto dát," povedal Glück novinárom. Ubezpečil, že je niekoľko záloh, ktoré sa porovnávajú medzi sebou. "Čiže vyzerá to tak, že dáta sú správne," povedal s tým, že o zásahoch do dát nemôže viac povedať. Výbor rokoval v utajenom režime.



Podľa Glücka je predčasné hovoriť o tom, či má vo funkcii skončiť predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR Juraj Celler. "Ak niekto pochybil, hlavy môžu padať, ale neskôr," skonštatoval. Teraz je podľa neho potrebné zabezpečiť služby katastra pre občanov, ktorí nemôžu znášať sankcie za nesplnenie povinností vzhľadom na lehoty. Nevylúčil, že by sa pre úpravy v legislatíve mohla zvolať mimoriadna schôdza, ak to bude potrebné.



Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ivan Ivančin odišiel z výboru skôr vzhľadom na to, že nemá bezpečnostnú previerku. Všetky informácie podľa neho nasvedčujú tomu, že hackeri nemanipulovali s dátami. "Nedostatky, ktoré boli v čase zistené, aj v tejto dobe po incidente sú odstraňované. Pracujeme kompletne so všetkými zložkami na tom, aby infraštruktúra, ktorá bola pod ťarchou útoku znefunkčnená, povstala a bola zabezpečená," povedal.



Pracoviská katastrálnych odborov boli v uplynulých dňoch dočasne zatvorené pre rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Ten zasiahol informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov. Od pondelka (13. 1.) sa postupne obnovuje prevádzka na odboroch katastra. Šéf ÚGKK SR vo štvrtok vyhlásil, že žiadny právny vzťah ani vlastníctvo nehnuteľností nebolo kybernetickým útokom na kataster dotknuté. Všetky právne vzťahy k nehnuteľnostiam na celom Slovensku boli obnovené so stavom k 3. januáru 2025.